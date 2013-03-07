Кужель: У екс-губернатора Донецької області був конфлікт зі Щербанем

Про це народний депутат Олександра Кужель сказала сьогодні у Печерському райсуді Києва, де вона дає свідчення у рамках справи про вбивство Є.Щербаня у 1996 році, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Під час допиту О.Кужель повідомила, що В.Щербань був обурений тим, що Є.Щербань лобіював призначення Євгена Марчука на посаду керівника фракції «Соціально-ринковий вибір».

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«Він м’яко просив членів фракції підтримати Марчука на посаду голови фракції», - зазначила вона, додавши, що тоді В.Щербань «вибухнув» і після цього перестав відвідувати засідання фракції.

«Володя (Щербань) вийшов у відкритий конфлікт з Євгеном. Він був страшенно не задоволений тим, що він не глава фракції», - зазначила О.Кужель.

«Без Євгена Щербаня зняти Володимира Щербаня з посади голови фракції, губернатора Донецької області не було можливим», - сказала вона.

На питання прокурорів щодо стосунків Є.Щербаня з В.Щербанем О.Кужель сказала, що стосунки були скоріше ділові, а після зняття В.Щербаня з посади керівника фракції стали прохолодними.

Вона підкреслила, що Є.Щербань був дуже заможною людиною, тому стосунки з В.Щербанем в нього були скоріше пов’язані з бізнесом.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, екс-прем’єру Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.

Суд 4 березня проводив допит В.Щербаня.