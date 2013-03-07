Кужель: У екс-губернатора Донецької області був конфлікт зі Щербанем
У колишнього губернатора Донецької і Сумської областей Володимира Щербаня свого часу був конфлікт із народним депутатом Євгеном Щербанем, стверджує Олександра Кужель..
Про це народний депутат Олександра Кужель сказала сьогодні у Печерському райсуді Києва, де вона дає свідчення у рамках справи про вбивство Є.Щербаня у 1996 році, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
Під час допиту О.Кужель повідомила, що В.Щербань був обурений тим, що Є.Щербань лобіював призначення Євгена Марчука на посаду керівника фракції «Соціально-ринковий вибір».
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«Він м’яко просив членів фракції підтримати Марчука на посаду голови фракції», - зазначила вона, додавши, що тоді В.Щербань «вибухнув» і після цього перестав відвідувати засідання фракції.
«Володя (Щербань) вийшов у відкритий конфлікт з Євгеном. Він був страшенно не задоволений тим, що він не глава фракції», - зазначила О.Кужель.
«Без Євгена Щербаня зняти Володимира Щербаня з посади голови фракції, губернатора Донецької області не було можливим», - сказала вона.
На питання прокурорів щодо стосунків Є.Щербаня з В.Щербанем О.Кужель сказала, що стосунки були скоріше ділові, а після зняття В.Щербаня з посади керівника фракції стали прохолодними.
Вона підкреслила, що Є.Щербань був дуже заможною людиною, тому стосунки з В.Щербанем в нього були скоріше пов’язані з бізнесом.
Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, екс-прем’єру Юлії Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.
Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.
Суд 4 березня проводив допит В.Щербаня.