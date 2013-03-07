Кожем’якін каже, що Власенко у відрядженні і готує позов до Євросуду
15:25, 07 березня 2013Політика
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Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко готує позов до Європейського суду з прав людини з приводу позбавлення його депутатського мандата Вищим адміністративним судом України 6 березня.
Кожем`якін розповів, що Власенко готує позов до Євросуду
Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після судового засідання у справі про вбивство Євгена Щербаня заявив захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін, пояснюючи відсутність С.Власенка у залі засідань суду.
“Він сьогодні у відрядженні і, наскільки мені відомо, він готує скаргу до Європейського суду з прав людини по вчорашньому незаконному рішенню суду”, - сказав А.Кожем’якін, поясивши, що це відрядження пов’язане саме із справою Є.Щербаня.
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