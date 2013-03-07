Кожем’якін каже, що Власенко у відрядженні і готує позов до Євросуду

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після судового засідання у справі про вбивство Євгена Щербаня заявив захисник Ю.Тимошенко Андрій Кожем’якін, пояснюючи відсутність С.Власенка у залі засідань суду.

“Він сьогодні у відрядженні і, наскільки мені відомо, він готує скаргу до Європейського суду з прав людини по вчорашньому незаконному рішенню суду”, - сказав А.Кожем’якін, поясивши, що це відрядження пов’язане саме із справою Є.Щербаня.