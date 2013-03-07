МВС звільнило начальника міліції Полтави

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

«Володимира Дідика звільнено міністром із посади у вигляді дисциплінарного стягнення. Раніше начальник міліції області Едуард Федосов підписав наказ, відповідно до якого був звільнений із посади заступник начальника міліції Полтави, а начальник отримав неповну службову відповідність. Міністр наш наказ залишив чинним, окрім пункту стосовно Дідика. Він звільнив його з посади», - сказав начальник відділу зв'язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв.

Виконуючим обов'язки начальника міліції Полтави призначений Геннадій Бендрик. До цього часу він працював заступником начальника УБОЗ області.

Нагадаємо, в середині лютого в Полтаві затримали начальника міського управління по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків і трьох його підлеглих. Загалом затримали банду з 13 осіб, із них 9 полтавчан, які вже відбували термін за розповсюдження наркотиків.