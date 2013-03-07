У ЄЦ заявляють, у виборчому окрузі сина Балоги вилучають документи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Єдиний Центр».

«Представники правоохоронних органів намагаються вилучити документи на одній із виборчих дільниць, де кандидат від «Єдиного Центру» здобув перемогу над висуванцем Партії регіонів. Такі дії представників правоохоронних органів ми вважаємо замовними та упередженими», - говориться в повідомленні «Єдиного Центру».

У партії зазначають, що дана ситуація подібна до подій у в.о. № 71 на виборах народних депутатів України, де перемогу отримав висуванець «Єдиного Центру» Павло Балога.

«Своїми діями влада вчергове робить спроби підмінити волевиявлення громадян сфабрикованими політичними справами», - наголошується в повідомленні «Єдиного Центру».