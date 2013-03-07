Азаров та Кокс обговорили підготовку до саміту «Східного партнерства»

Про це глава уряду повідомив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Буквально 10 хвилин тому закінчилася моя зустріч із паном Коксом, на якій ми обговорювали питання реалізації планів, намічених із підготовки до листопадового саміту "Україна - ЄС". Ми дуже детально обговорили всі питання нашого співробітництва, і я роз'яснив позицію України з тих проблемних питань, які цікавили пана П.Кокса", - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що Україна співпрацює й співпрацюватиме з усіма європейськими політиками, які налаштовані на конструктивне співробітництво з Україною.

"На превеликий жаль, є й такі політики в Європі, які сприймають Україну у виключно негативному світлі. Вони наперед тенденційно налаштовані до всього того, що відбувається в Україні. Але навіть із такими ми зустрічаємося й, принаймні, викладаємо нашу точку зору. Тому ми відкриті до діалогу, завжди прислухаємося до конструктивної критики, але, безумовно, відкидаємо пряме, а іноді й грубе втручання в наші внутрішні справи", - підкреслив М.Азаров.