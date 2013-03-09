Азаров поклав квіти до пам’ятника Шевченку в Києві
12:43, 09 березня 2013Політика
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З нагоди 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка прем‘єр-міністр України Микола Азаров поклав квіти до пам’ятника Кобзарю в Києві.
Азаров прийшов до пам'ятника з квітами / Фото: Урядовий портал
Як повідомляє Урядовий портал, також у церемонії взяли участь народні депутати, урядовці, представники київської влади, громадські та культурні діячі.
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