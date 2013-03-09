Москаль закликає МВС і Генпрокуратуру не маніпулювати статистикою

Про це йдеться у листі Г.Москаля, переданому агентству УНІАН.

"Я ніяк не можу погодитися з тим, що в зв’язку з обліком кримінальних правопорушень за новим Кримінальним процесуальним кодексом України їхня кількість суттєво відрізняється від раніше існуючої", – заявляє Г.Москаль.

За його словами, "Генеральна прокуратура України каже, що порівняння стану та структури злочинності в державі з минулорічними показниками є некоректним. Але це абсолютно не відповідає дійсності, тому що злочини реєструвалися ще з 1917 року, і те, що в країні йде шалений ріст злочинності, потрібно визнати, а не маніпулювати статистичними даними".

На підтримку своєї позиції Г.Москаль наводить наступні дані. Зокрема, за два місяці 2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано: 281 190 кримінальних правопорушень, з них закрито та знято з обліку 83 981 кримінальне правопорушення, які раніше називалися «відмовними матеріалами».

Таким чином, наголошує депутат, на обліку за мінусом закритих кримінальних правопорушень залишилося 198 357 проти 83 788, зареєстрованих за два перших місяці 2012 року.

За інформацією Г.Москаля, з цих 198 357 кримінальних правопорушень тяжких та особливо тяжких – 37 318 проти 30 346 за аналогічний період 2012 року.

"І МВС, і Генпрокуратура знають, що по тяжких та особливо тяжких злочинах відмовних матеріалів ніколи не було. Зі статистики очевидно, що за два місяці цього року кількість тяжких та особливо тяжких злочинів зросла на 7 тисяч", - пояснює депутат.

Крім того, він звертає увагу, що кількість кримінальних правопорушень середньої тяжкості становить 70 456 проти 41 802 в аналогічному періоді 2012 року; кількість кримінальних правопорушень незначної тяжкості – 83 677 проти 11 640; кількість умисних убивств – 1422 проти 447; умисних тяжких тілесних ушкоджень – 648 проти 439; тяжких тілесних ушкоджень, наслідками яких є смерть потерпілого, – 268 проти 116.

Г.Москаль зазначає також, що протягом двох місяців цього року збільшилась кількість випадків зґвалтування - їх зареєстровано 173 проти 62 за два місяці 2012 року; розбоїв – 644 проти 626 за аналогічний період минулого року; грабежів – 4 705 проти 3 140; шахрайств –19 708 проти 4 490; крадіжок – 65 885 проти 41 256; кількість ДТП, які спричинили смерть, становить 539 проти 476 за аналогічний період минулого року; викрадення транспортних засобів – 1 086 проти 658.

"Зате кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин становить 7 210 проти 9 467. Незважаючи на ріст наркоманії в Україні, відсоток розкриття даних злочинів чомусь різко впав", - зауважив Г.Москаль.