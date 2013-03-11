Від Азарова вимагають пояснити, кому належить вертодром біля Канева

Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець звернувся до прем’єр-міністра України Миколи Азарова з вимогою пояснити, коли і за яких обставин вертолітний майданчик у селі Пекарі поблизу Канева Черкаської області, який був побудований за бюджетні кошти, став приватним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця, він також вимагає у М.Азарова надати інформацію, кому нині належить цей вертолітний майданчик, функції, які він виконує та джерела його фінансування, а також надати звіт про діяльність згаданого вертодрома за 2012 рік.

Крім того, депутат звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати ситуацію, коли охоронці вертолітного майданчика не пустили його та ще двох депутатів – Миколу Княжицького і Миколу Томенка – на територію вертодрома, чим порушили Закон «Про статус народного депутата України».

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Як відзначається у повідомленні, охорона не пустила їх на територію, мотивуючи тим, що це - приватна власність.

«Я не знаю, наскільки обізнаний охоронець, який повідомив, що вертодром приватний, але він повідомив те, що бачить. А бачить він, що об’єкт використовується у приватних цілях. Це значить, що, незалежно від юридичного статусу, вертолітний майданчик виконує приватні функції в інтересах групки людей. Принаймні, приватна фірма, яка його охороняє, у цьому впевнена», - зауважив О.Бригинець.

Необхідність будівництва вертодромів Кабмін пояснював тим, що іноземні туристи, які приїдуть на Євро-2012, ймовірно, захочуть відвідати Шевченківські місця, йдеться у повідомленні.

При цьому майданчик існує вже більше року. На його будівництво, за різними джерелами, було витрачено від 100 до 130 млн грн бюджетних коштів. Однак переконатися, що вертодром працює, ні журналістам, ні народним депутатам не вдалося, повідомили у прес-службі О.Бригинця.