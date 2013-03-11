У МЗС підтверджують, що Кочнєва - на свободі

Про це УНІАН сказав в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

«Кочнєва вільна, вона контактувала з Посольством України в Сирії, і ми очікуємо, що завтра вона відвідає наше посольство», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, чоловік А.Кочнєвої заявив Russia Today, що вона змогла самостійно вибратися з будинку, де її утримували бойовики, і сховалася від переслідувачів у горах.

За його словами, після того, як А.Кочнєва пройшла більше 15 кілометрів, їй вдалося знайти «правильних людей», які допомогли їй дістатися до території, контрольованої військами уряду.

А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн. доларів і загрожують страчувати А.Кочнєву 13 грудня, якщо на той час не одержать викуп.

У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як в цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".