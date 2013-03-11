ЄЦ б’є на сполох: у сина Балоги хочуть забрати депутатство

«Єдиний центр» розцінює рішення суду про виїмку виборчої документації в окрузі, де на довиборах до Закарпатської обласної ради переміг висуванець партії Андрій Балога, як спробу влади ревізувати результати виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного центру».

«Єдиний центр» засуджує чергові спроби влади ревізувати результати виборів по в.о. №5 до Закарпатської обласної ради, на яких переміг висуванець партії Андрій Балога. Вважаємо, що рішення Мукачівського міськрайонного суду від 11 березня 2013 р. щодо виїмки виборчої документації є спробою центральної влади незаконно втрутитися у виборчий процес та змінити результати волевиявлення закарпатців», - наголосили в партії.

Також у «Єдиному центрі» вважають такі дії влади «як чергове розкручування маховика політичних репресій, що почалися зі спроб позбавлення мандатів народних депутатів Павла Балоги, Олександра Домбровського та Сергія Власенка».

«Судово-юридичний «безпредєл», який пройшов апробацію на парламентських виборах, став нормою і зараз активно використовується щодо опозиційних депутатів усіх рівнів», - констатували в партії.

За таких умов подальша участь опозиційних кандидатів у виборах до рад усіх рівнів втрачає будь-який сенс, підкреслили в «Єдиному центрі». Тому в партії переконані, що опозиційні сили не мають іншого вибору, аніж добиватися повної зміни влади через дострокові парламентські і президентські вибори, що дозволить зупинити сповзання України до рівня найгірших зразків тоталітарних держав.

Як повідомлялося, 7 березня обласна виборча комісія офіційно оголосила переможців довиборів у Закарпатську облраду по 5 мажоритарних округах. В окрузі №5 переможцем оголошено Андрія Балогу.