Азаров вважає розпуск парламенту нереалістичним сценарієм

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

“Вкотре звертаюся до парламенту, до політичних сил, представлених у парламенті, знайти можливості для конструктивної роботи”, - заявив М.Азаров.

Він наголосив, що зараз без діючого парламенту працювати в умовах світової фінансово-економічної кризи достатньо важко. “Тому ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб знаходити компроміс. І ті деструктивні дії з боку опозиційних партій, вони викликають у нас дуже велике занепокоєння”, - відзначив М.Азаров.

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На думку прем'єра, можливість для знаходження компромісу є. “Чи бачу я можливість для досягнення компромісу? Думаю, що так. Тому що ті заклики, з якими зараз звертаються до народу опозиціонери, вони абсолютно не реалістичні. Ось, скажімо, розпустити Верховну Раду...”, - відзначив М.Азаров.