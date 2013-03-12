Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

У Ватикані сьогодні почнуться вибори нового Папи Римського

Сьогодні в Сикстинській капелі у Ватикані почався конклав, на якому 115 кардиналів обиратимуть Папу Римського. Служба безпеки Ватикану встановила пристрій приглушення сотового та інтернет зв'язку на час конклаву.

Кочнєва про втечу з сирійського полону: Я страшно ризикувала

Українська журналістка, за її зізнанням, сама спланувала і здійснила втечу з полону.

Сьогодні - День свободи слова в Інтернеті

Сьогодні, 12 березня, відзначається Міжнародний день свободи слова в Інтернеті.

В Охтирці вночі поставили новенького Леніна (фото)

У вівторок, 12 березня, охтирчани виявили на порожньому після подій 15 і 23 лютого постаменті нову скульптуру, схожу на Леніна.

Українки виграли чемпіонат світу з шахів

Жіноча збірна України з шахів перемогла на командному чемпіонаті світу, зігравши у останньому турі з росіянками 2:2.

У Кличка ініціюють створення ТСК ВР з розслідування діяльності Рибака

Фракція “УДАР” ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності спікера Володимира Рибака.

Україна виконала десяту частину завдань від Євросоюзу

Україна вже виконала 6 із 71 заходу, передбаченого Планом першочергових заходів щодо інтеграції до ЄС на 2013 рік.

Яценюк: У четвер опозиція розпочинає акцію «Вставай, Україно!»

У четвер, 14 березня, опозиція розпочинає акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці. Водночас, заступник голови ВР Калєтнік думає, що опозиція не здужає підняти повстання.

ЗМІ: Луческу запропонували очолити «Інтер» і «ПСЖ»

Тренеру донецького футбольного клубу «Шахтар» Мірча Луческу пропонують очолити міланський клуб «Інтер» і французький «Парі-Сен-Жермен» (ПСЖ).

Тягнибок назвав трьох ймовірних кандидатів на мера Києва від опозиції

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок вважає, що у разі відмови голови партії «УДАР» Віталія Кличка балотуватися у мери Києва, на цю посаду опозиція має запропонувати кандидатуру керівника фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Також лідер ВО "Свобода сподівається, що вибори в Києві призначать на 2 червня.

Фоменко розповів, хто зіграє за збірну проти Польщі й Молдови

Головний тренер футбольної збірної України оголосив склад команди на найближчі матчі.

Суд нарешті призначив дату розгляду апеляції Луценка

Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ на 2 квітня призначив розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі щодо перевищення службових повноважень.

Євродепутат: Українська влада має почути, що ми знаємо, які активи вона має в ЄС

У Європарламенті розчаровані ситуацією навколо депутатсва Власенка і ведуть дискусії щодо можливого застосування санкцій проти українських чиновників.