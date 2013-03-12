Віце-спікер Калєтнік думає, що опозиція не здужає підняти повстання

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.Калєтніка, він наголосив, що «опозиція не має права вирішувати, бути чи не бути роботі парламенту, і диктувати правила гри для решти народних депутатів».

«Опозиційні депутати, яких сьогодні у парламенті 177 і які сьогодні в меншості, намагаються диктувати свої умови шляхом ультиматумів та шантажу. Дострокове припинення повноважень нинішньої Верховної Ради – це бажаний для них сценарій, який передбачає подальший хаос і створення напруги в суспільстві», - зазначив І,Калєтнік.

За його словами, «це таке ноу-хау Верховної Ради VII скликання - опозиція, не отримавши достатньої підтримки українського народу для того, щоб сформувати більшість у парламенті, намагається здійснювати тиск, під різним приводом зривати роботу Верховної Ради. Такий сценарій спрямований на розгортання президентської кампанії з боку «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу». Проте він не піде їм на користь. Я впевнений, що розпуску Верховної Ради не буде».

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На переконання І.Калєтніка, останні наміри опозиції піднімати народне повстання, організовувати всеукраїнські акції боротьби не знайдуть підтримки у громадян. «Передумов для так званого народного повстання сьогодні немає. Риторика лідерів опозиції останнім часом скоріше нагадує фантазії режисера фільму жахів - чим страшніше, тим більше глядачів», - наголосив він.

За його словами, «на сьогодні ми повинні констатувати, що на тлі майбутніх президентських виборів депутати з опозиції вже не знають, як привернути до себе увагу. Хочеться нагадати представникам опозиційних фракцій, що до виборів нового глави держави ще цілих два роки, і передвиборчі штаби розгортати завчасно».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція, а не Президент України Віктор Янукович вирішуватиме, чи відбудуться дострокові парламентські вибори. Він наголосив, що опозиція завжди готова до позачергових парламентських виборів, “і ми на них переможемо і візьмемо ще кращий результат”.

Також А.Яценюк повідомив, що 14 березня опозиція розпочинає акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.