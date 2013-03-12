Віце-спікер Калєтнік думає, що опозиція не здужає підняти повстання
Дострокового припинення повноважень Верховної Ради України не буде, заявляє перший заступник голови ВР Ігор Калєтнік (обраний до парламенту за списком КПУ).
Як повідомили УНІАН у прес-службі І.Калєтніка, він наголосив, що «опозиція не має права вирішувати, бути чи не бути роботі парламенту, і диктувати правила гри для решти народних депутатів».
«Опозиційні депутати, яких сьогодні у парламенті 177 і які сьогодні в меншості, намагаються диктувати свої умови шляхом ультиматумів та шантажу. Дострокове припинення повноважень нинішньої Верховної Ради – це бажаний для них сценарій, який передбачає подальший хаос і створення напруги в суспільстві», - зазначив І,Калєтнік.
За його словами, «це таке ноу-хау Верховної Ради VII скликання - опозиція, не отримавши достатньої підтримки українського народу для того, щоб сформувати більшість у парламенті, намагається здійснювати тиск, під різним приводом зривати роботу Верховної Ради. Такий сценарій спрямований на розгортання президентської кампанії з боку «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу». Проте він не піде їм на користь. Я впевнений, що розпуску Верховної Ради не буде».
На тему: Рибак не виключає, що Янукович може розпустити парламент
На переконання І.Калєтніка, останні наміри опозиції піднімати народне повстання, організовувати всеукраїнські акції боротьби не знайдуть підтримки у громадян. «Передумов для так званого народного повстання сьогодні немає. Риторика лідерів опозиції останнім часом скоріше нагадує фантазії режисера фільму жахів - чим страшніше, тим більше глядачів», - наголосив він.
За його словами, «на сьогодні ми повинні констатувати, що на тлі майбутніх президентських виборів депутати з опозиції вже не знають, як привернути до себе увагу. Хочеться нагадати представникам опозиційних фракцій, що до виборів нового глави держави ще цілих два роки, і передвиборчі штаби розгортати завчасно».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція, а не Президент України Віктор Янукович вирішуватиме, чи відбудуться дострокові парламентські вибори. Він наголосив, що опозиція завжди готова до позачергових парламентських виборів, “і ми на них переможемо і візьмемо ще кращий результат”.
Також А.Яценюк повідомив, що 14 березня опозиція розпочинає акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.