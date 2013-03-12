В Охтирці вночі поставили новенького Леніна (фото)

У вівторок, 12 березня, охтирчани виявили на порожньому після подій 15 і 23 лютого постаменті нову скульптуру, схожу на Леніна, повідомляє Охтирський міський портал.

Очевидці повідомляють, що підготовчі роботи почалися ще напередодні ввечері.

Орендарі землі вже написали скарги до прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого представники ВО "Свобода" на чолі з народним депутатом Ігорем Мірошниченком демонтували пам'ятник Леніну в Охтирці.