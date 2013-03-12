Через кардиналів-блогерів під час конклаву у Ватикані «заглушать» зв'язок

Служба безпеки Ватикану встановила пристрій приглушення сотового та інтернет зв'язку на час конклаву з обрання папи Римського, передає у вівторок РІА Новости за інформацією телеканалу NBC News.

Спеціальні технічні пристрої встановлені для того, щоб жоден з 115 кардиналів, які будуть брати участь у голосуванні, не зміг отримати доступ до зв'язку із зовнішнім світом через телефон і соціальні мережі. "Глушилки" стільникового зв'язку та інтернету розташовані в будівлі Сікстинської капели та житловому комплексі в Санта Марії, де зупинилися кардинали. Крім цього, "глушителі" зв'язку не дозволять кардиналам або будь-кому з працівників Ватикану, включаючи обслуговуючий персонал, встановити мікрофони з метою отримання інформації. Того, хто порушив заборону, незалежно від статусу, очікує відлучення від церкви, відзначає телеканал.

Директор зі зв'язків зі ЗМІ Конференції католицьких єпископів США Мері Енн Уолш вважає, що "в електронну еру виникає побоювання, що хтось із кардиналів може скористатися iPad або Twitter під час конклаву".

"Подібні заходи вже застосовувалися під час конклаву 2005 року, але тоді ще не було смартфонів та інтернет-планшетів. Хоча кардинали з серйозністю готові дотримуватися таємності, деякі з них - постійні блогери і мікроблогери, і з їхнього боку існує ризик виходу в інтернет, у випадку, якщо конклав затягнеться на довгий час ", - цитує NBC кореспондента у Ватикані Алессандро Спесіалe.

Конклав з обрання нового папи Римського, в якому візьмуть участь 115 кардиналів, почнеться у Ватикані 12 березня. На час конклаву кардинали не можуть отримувати кореспонденцію, користуватися телефоном та іншими засобами зв'язку.