Козак запевняє, що вертодром в Каневі доступний усім охочим

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

“Вертолітний майданчик належить нашій організації Украерорух і перебуває на їх балансі. Він працює, і доступний для всіх бажаючих. Вертодром не здавали в оренду”, - сказав міністр.

В.Козак також повідомив, що вертолітний майданчик у Каневі був сертифікований наприкінці лютого.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) заявило, що вертодром «вертолітний майданчик Канів» у селі Пекарі є об'єктом державної власності і перебуває на їх балансі.

Вертодром «Канів» почав операційну діяльність з 1 березня 2013 року.

12 березня народний депутат Микола Томенко звернувся до генерального прокурора України і гендиректора державного підприємства "Украерорух" з проханням надати вичерпну інформацію про умови фінансування і експлуатації вертолітного майданчика біля Тарасової гори в Каневі.

М.Томенко вимагає у Генпрокуратури з'ясувати, чому об'єкт, який був збудований за бюджетні кошти з метою його використання під час Євро-2012, офіційно відкритий ще до початку Євро-2012, не використовувався за цільовим призначенням у відповідний період, а також, на що витрачалися кошти на фінансування будівництва і утримання даного вертодрому, який був введений в експлуатацію, за повідомлення ДП «Украерорух», більш ніж за півроку після проведення Євро-2012 - лише 1 березня поточного року.

Довідка УНІАН. Вертодром Центру адміністративно-ділової авіації розрахований на прийом важких вертольотів вагою до 13 тонн, сертифікованих по категорії «А», зокрема, Мі-8, які експлуатуються Міністерством надзвичайних ситуацій.

Конструктивна частина вертодрому, а також кілька рівнів підпірних стін уздовж ділянки спроектовані так, щоб укріпити схили і не допустити сповзання грунту.

Будівництво Центру адміністративно-ділової авіації почалося в жовтні 2010 року. Замовник будівництва - ТОВ «Амадеус Ко», генеральний підрядник - спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Основа-Солсіф».

Під будівництво була відведена земельна ділянка площею 2,1839 га.