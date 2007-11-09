Ющенко сказав НУ-НС та БЮТ, що переговори з ПР ніщо не замінить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає БЮТ та “Нашу Україну – Народну самооборону” активізувати переговори між демократичною коаліцією і Партією регіонів щодо майбутньої конструктивної роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, політичні сили, які сьогодні пройшли до парламенту, повинні знайти по ключових питаннях порозуміння.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що в новому парламенті необхідно зробити все, аби на законодавчому рівні закріпити статус опозиції, і враховувати те, що жодне серйозне рішення не буде прийматися без врахування думки опозиції.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це питання він сьогодні обговорював з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та головою політради блоку НУ-НС В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

«Я їм сказав, що сьогодні повинні бути активізовані переговори в рамках всіх політичних сил, що пройшли до парламенту, а особливо між коаліцією і Партією регіонів. Предметом цих переговорів має стати, що необхідно зробити для конструктивного порозуміння в парламенті», - сказав він.

При цьому, за словами Президента, під час цих переговорів має порушуватися питання щодо формування керівництва ВР за участю опозиції, а також формування керівного складу комітетів ВР.

«Такий діалог ніщо не може замінити», - сказав Президент.