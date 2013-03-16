Магера застерігає від спроби скасувати загальні президентські вибори

Про це він повідомив в інтерв'ю ресурсу Юрліга.

«Відверто кажучи, я би застеріг політиків від спроби скасувати загальні вибори Президента України. Стаття 22 Конституції чітко передбачає, що при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав і свобод, у тому числі існуючого обсягу виборчого права. Якщо передати таке право парламенту чи іншому органу, це означатиме лише одне - посягання на виборчі права громадян України», - заявив А.Магера.

Крім того, за його словами, чинний закон «Про вибори Президента України» треба буде уважно переглянути передусім на предмет його відповідності міжнародним стандартам. «Беручи до уваги той момент, що в Україні, як правило, відбувається повторне голосування на виборах Президента, процес формування виборчих комісій був би найбільш прийнятним за формулою 50% на 50%, щоб ні в кого не виникло сумнівів і нарікань на виборчий процес і відповідно визнання виборів як в Україні, так і за її межами», - зауважив заступник голови ЦВК. Такими чином, слід звернути увагу на два моменти: главу держави повинен обирати народ, а підхід до формування виборчих комісій має бути «правильним», додав А.Магера.

Як відомо, чергові президентські вибори в Україні мають відбутись у березні 2015 року. Раніше опозиційні політики звинувачували нинішню владу в планах змінити процедуру обрання Президента зі всенародного голосування на обрання парламентом з метою збереження на посаді чинного глави держави Віктора Януковича.