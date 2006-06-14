РНБО запропонували очолити Костенку

Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО підтвердив інформацію про те, що формально отримав пропозицію очолити Раду національної безпеки та оборони України. Про це повідомила УНІАН прес-секретар Івано-Франківської обласної організації УНП Оксана ГУЗИНЕЦЬ-МУДРИК.

Проте, за словами Ю.КОСТЕНКА, він не жалкуватиме, якщо ця посада потрапить під „політичний розмін”.

Про це Ю.КОСТЕНКО сказав в Івано-Франківську.

Лідер УНП перебував на Прикарпатті у зв’язку з проведенням позачергової звітно-виборної конференції Івано-Франківської обласної партійної організації. На конференції замість Віктора АНУШКЕВИЧУСА на посаду голови обласної організації УНП було обрано колишнього народного депутата, міського голову м. Калуша Ігоря НАСАЛИКА.