РНБО запропонували очолити Костенку
Лідер УНП підтвердив інформацію
Голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО підтвердив інформацію про те, що формально отримав пропозицію очолити Раду національної безпеки та оборони України. Про це повідомила УНІАН прес-секретар Івано-Франківської обласної організації УНП Оксана ГУЗИНЕЦЬ-МУДРИК.
Проте, за словами Ю.КОСТЕНКА, він не жалкуватиме, якщо ця посада потрапить під „політичний розмін”.
Про це Ю.КОСТЕНКО сказав в Івано-Франківську.
Лідер УНП перебував на Прикарпатті у зв’язку з проведенням позачергової звітно-виборної конференції Івано-Франківської обласної партійної організації. На конференції замість Віктора АНУШКЕВИЧУСА на посаду голови обласної організації УНП було обрано колишнього народного депутата, міського голову м. Калуша Ігоря НАСАЛИКА.