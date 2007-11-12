У Сєвєродонецьку знову буде депутатський з`їзд
03:44, 12 листопада 2007Політика
1338
Планують розглянути два питання
10 листопада, в Ялті відбулися збори ініціативної групи представників органів місцевого самоврядування центральних міст південного Сходу України і Криму.
Як розповів кореспондентові From-UA представник ініціативної групи, народний депутат Вадим Колесніченко, він і його однодумці звернулися до своїх колег про необхідність проведення з`їзду депутатів усіх рівнів. На ньому планують розглянути два питання: гуманітарну ситуацію в Україні і захист прав російськомовних громадян України.
Місцем з`їзду ініціативна група визначила місто Сєвєродонецьк (Луганська область).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter