У Сєвєродонецьку знову буде депутатський з`їзд

10 листопада, в Ялті відбулися збори ініціативної групи представників органів місцевого самоврядування центральних міст південного Сходу України і Криму.

Як розповів кореспондентові From-UA представник ініціативної групи, народний депутат Вадим Колесніченко, він і його однодумці звернулися до своїх колег про необхідність проведення з`їзду депутатів усіх рівнів. На ньому планують розглянути два питання: гуманітарну ситуацію в Україні і захист прав російськомовних громадян України.

Місцем з`їзду ініціативна група визначила місто Сєвєродонецьк (Луганська область).