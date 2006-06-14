Бакай створить ”щось на зразок швидкої допомоги”

Екс-керівник Державного управління справами Ігор БАКАЙ планує створити фонд допомоги потерпілим від міліційного свавілля.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Факты» від 14 червня 2006 року.

За словами І.БАКАЯ, фонд надаватиме безкоштовну юридичну допомогу постраждалим від незаконних дій міліції.

«Думаю, фонд буде відкрито для посильної участі в ньому інших осіб, а його робота виявиться дієвою. Це мій внесок у справу формування інститутів із захисту прав людини в Україні. А права людини й звірства міліції - речі несумісні», - сказав І.БАКАЙ.

Він підкреслив, що фонд створюється не для підняття його рейтингу, а для того, щоб українці за реальними справами зрозуміли, хто такий І.БАКАЙ.

«Проект організації та діяльності фонду мною розроблено. Конкретної домовленості (письмової) про його фінансування у мене немає. Але попередня згода певних осіб є. Це вже щось. Адже слово в бізнесі щось та значить», - сказав екс-керівник ДУС.

За його словами, фонд залучатиме юристів відомих юридичних компаній - для підтримки іміджу, й маловідомих - для його підняття. Форма роботи - прийом громадян, консультування та складання необхідних документів із зазначенням, коли й куди їх треба подавати. «Доведеться постаратися, щоб юристи визнали за честь співпрацювати з фондом. Тим більше, що від них це великих жертв не потребуватиме, а позитив буде обов`язково», - додав І.БАКАЙ.

Він сподівається, що робота фонду не дозволить залишати людей віч-на-віч із правоохоронною системою. «Щось на зразок швидкої невідкладної допомоги», - зазначив І.БАКАЙ.