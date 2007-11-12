Янукович скликає брифінг

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ проводить засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків стихійного лиха в Криму та інших регіонах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, у роботі беруть участь керівники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства палива та енергетики, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та інших центральних органів виконавчої влади. Підготовлене відповідне Розпорядження Кабінету Міністрів України про виділення необхідних коштів для ліквідації наслідків стихії і забезпечення постраждалих усім необхідним.

О 12:30 в прес-центрі Кабінету Міністрів відбудеться брифінг прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА, щодо результатів роботи і заходів, що вживає уряд для ліквідації наслідків стихійного лиха.