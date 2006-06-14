Завтра можливий град

У четвер, 15 червня, на території України буде хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, грози, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с, у північних, східних, центральних та прикарпатських областях - місцями сильні дощі. Вітер східний з переходом на південно-західний, у західній частині - північно-східний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 9-14°, вдень - 16-21°; у східних областях, Криму та Приазов’ї вночі - 12-17°, вдень - 20-25°; в Карпатах вночі - 5-10° тепла, вдень - 10-15°.

16-17 червня хмарна погода з проясненнями. Дощі (16 червня у східних та крайніх західних областях, 17 червня в західній частині України - місцями), подекуди грози, град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 18-23°, на крайньому заході - до 25° (в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 8-13°); у південній частині та східних областях вночі - 12-17°, вдень - 21-26°.

18-19 червня на заході переважно без опадів; на решті території - короткочасні дощі, місцями грози (в основному вдень).

Температура вночі суттєво не зміниться, вдень (окрім східних областей) підвищиться на 2-4°.

У Києві та області 15 червня хмарно з проясненнями. Дощі, грози, вночі та вранці сильні дощі, слабкий град. Вітер східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - 17-19°; по області вночі - 9-14°, вдень - 16-21°.

16-17 червня хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі (17 червня місцями), подекуди грози, град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 18-23°.

18-19 червня переважно без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень підвищиться на 2-4°.