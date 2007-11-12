Кличко випереджає Луценка (опитування)
Методом інтерв’ю опитано 1502 киян
|Виталій Кличко
Він повідомив, що опитування жителів Києва було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 29 жовтня-7 листопада. Методом інтерв’ю опитано 1502 киян, і статистична похибка вибірки не перевищує 2,5%.
О.ВИШНЯК повідомив , що за Юрія ЛУЦЕНКА готові проголосувати 16,3% опитаних, а за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 14,5%. Водночас, зауважив він, не визначились 20,5% опитаних.
За словами О.ВИШНЯКА, опитуваним був запропонований і розширений список можливих кандидатів, але й тут тенденція зберігається, і Віталія КЛИЧКА готові підтримати 22,9% опитаних, Юрія ЛУЦЕНКА - 13,1%, а Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 11,9%. Водночас, за колишнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА готові проголосувати 10,9% опитаних, за Миколу ТОМЕНКА - 6,1%, Миколу КАТЕРИНЧУКА - 3,9%, Михайла БРОДСЬКОГО - 2,7%, Анатолія КОВАЛЕНКА - 0,5%, Віктора ПИЛИПИШИНА - 0,3%. Проти всіх готові голосувати 4,1% опитаних, не братимуть участі у голосуванні – 3,4%, не можуть сказати, за кого б голосувати –19,4%.
О.ВИШНЯК повідомив, що проведення дострокових виборів мера Києва підтримують 46,5% опитаних, не підтримують - 30,9%, “важко сказати” - 22,6% респондентів. Він зазначив, що якщо такі вибори не відбудуться в лютому-березні 2008 року, то вони відбудуться уже в термін, визначений законодавством, оскільки політики вже всі свої зусилля спрямовуватимуть на підготовку до президентських виборів.
Він також зазначив, що у випадку зміни до законодавства, якою б передбачався другий тур виборів, Віталій КЛИЧКО, згідно з даними опитування, переміг би решту кандидатів.