Кличко випереджає Луценка (опитування)

Серед трьох головних ймовірних кандидатів на посаду мера Києва, які заявили про свою участь у можливих дострокових виборах, найбільшу підтримку має Віталій КЛИЧКО (26%). Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН керівник фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександр ВИШНЯК, посилаючись на результати опитування.

Він повідомив, що опитування жителів Києва було проведено Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” 29 жовтня-7 листопада. Методом інтерв’ю опитано 1502 киян, і статистична похибка вибірки не перевищує 2,5%.

О.ВИШНЯК повідомив , що за Юрія ЛУЦЕНКА готові проголосувати 16,3% опитаних, а за Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 14,5%. Водночас, зауважив він, не визначились 20,5% опитаних.

За словами О.ВИШНЯКА, опитуваним був запропонований і розширений список можливих кандидатів, але й тут тенденція зберігається, і Віталія КЛИЧКА готові підтримати 22,9% опитаних, Юрія ЛУЦЕНКА - 13,1%, а Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - 11,9%. Водночас, за колишнього мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА готові проголосувати 10,9% опитаних, за Миколу ТОМЕНКА - 6,1%, Миколу КАТЕРИНЧУКА - 3,9%, Михайла БРОДСЬКОГО - 2,7%, Анатолія КОВАЛЕНКА - 0,5%, Віктора ПИЛИПИШИНА - 0,3%. Проти всіх готові голосувати 4,1% опитаних, не братимуть участі у голосуванні – 3,4%, не можуть сказати, за кого б голосувати –19,4%.

О.ВИШНЯК повідомив, що проведення дострокових виборів мера Києва підтримують 46,5% опитаних, не підтримують - 30,9%, “важко сказати” - 22,6% респондентів. Він зазначив, що якщо такі вибори не відбудуться в лютому-березні 2008 року, то вони відбудуться уже в термін, визначений законодавством, оскільки політики вже всі свої зусилля спрямовуватимуть на підготовку до президентських виборів.

Він також зазначив, що у випадку зміни до законодавства, якою б передбачався другий тур виборів, Віталій КЛИЧКО, згідно з даними опитування, переміг би решту кандидатів.