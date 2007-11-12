У Донецьку перекинулася маршрутка: 7 пасажирів госпіталізовані
15:01, 12 листопада 2007Політика
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Причини ДТП розслідуються
Донецьк. 12 листопада. УНІАН. У Донецьку перекинулося маршрутне таксі. Травми в результаті аварії дістали 7 пасажирів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної Державтоінспекції, увечері 9 листопада в Київському районі міста водій мікроавтобуса "Фольксваген", що слідував за маршрутом "Мікрорайон Мирний - Аеропорт", за попередньою версією, не вибрав безпечну швидкість і наїхав переднім колесом на бордюрний камінь розділового газону. В результаті мікроавтобус перетнув розділовий газон і виїхав на смугу зустрічного руху, де перекинувся.
В результаті ДТП 7 пасажирів госпіталізовані з травмами різних ступенів тяжкості.
Причини ДТП розслідуються.
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