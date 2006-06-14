Тимошенко змінила гнів на милість

Блок Юлії Тимошенко не виходить з переговорного процесу щодо створення демократичної коаліції і «до останнього» робитиме все для того, щоб вона відбулася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, після заяви лідера СПУ Олександра МОРОЗА про відмову від посади спікера, не існує жодних перешкод для створення такої коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що всі основні положення коаліційної угоди, в тому числі, що стосуються земельних питань, НАТО, були узгоджені, і блок «Наша Україна» не погоджувався тільки з позицією СПУ щодо посади голови Верховної Ради.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні у питанні створення демократичної коаліції залишилося слово за Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Вона зазначила, що саме за Президентом залишається слово, а не за тими людьми, які його оточують і вже давно ведуть переговори з Партією регіонів про створення коаліції.

Лідер БЮТ вважає, що створення коаліції між Партією регіонів та блоком «Наша Україна» буде «кінцем всієї помаранчевої історії, практично поверненням до епохи, з якою всі боролися». За її словами, якщо така коаліція буде створена, то тоді «координатором такої більшості треба призначити КУЧМУ і засудити Майдан».

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що «здоровий глузд переможе». За словами лідера БЮТ, вона вже говорила і Президентові України В.ЮЩЕНКУ, і засобам масової інформації про те, що в разі створення демократичної коаліції, вона не претендуватиме на посаду глави держави на наступних президентських виборах.

На запитання журналістів, коли відбудеться її зустріч з Президентом України, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Рівно тоді, коли Президент запросить».