Тимошенко 26 листопада прийде в сесійну залу і розпочне роботу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що перша сесія Верховної Ради VI скликання, попри затягування прийняття рішень на засіданні підготовчої групи, розпочнеться не пізніше 26 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що згідно з чинним законодавством новообраний парламент має розпочати свою роботу не пізніше, ніж за 30 днів з моменту офіційного оприлюднення результатів виборів.

Вона наголосила, що якщо підготовча група не зможе визначитися з датою відкриття сесії, то депутати 26 листопада матимуть право зайти в сесійну залу і розпочати роботу.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що до тимчасової президії ВР входитимуть по одному представнику від чотирьох політичних сил, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. «Як би не блокувалося і не саботувалося засідання підготовчої групи, сесія ВР розпочнеться 26 листопада», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що саме у сесійній залі вирішуватимуться організаційні питання роботи ВР, якщо вони не будуть прийняті на засіданні підготовчої групи. Зокрема, за словами лідера БЮТ, у сесійному залі прийматимуться рішення щодо розсадки фракцій, кількість комітетів і предмети їх відання. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вже з сьогоднішнього дня БЮТ з усіх цих питань готуватиме проекти рішень. При цьому вона зазначила, що її політична сила виступає за те, аби не змінювати кількість комітетів та предмети їх відання. Вона висловила впевненість, що у ВР не відбудеться жодної конфронтації при прийнятті рішень, оскільки у ВР буде перевага демократичних сил.