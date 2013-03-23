У Тернопільській міськраді п'ять депутатів вийшли з фракції Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про дане рішення депутатів сьогодні на початку пленарного засідання повідомив міський голова Сергій Надал.

Він також зазначив, що фракцію «Зелена планета» очолила депутат Оксана Муц, її заступником члени фракції вибрали Богдана П’ялу.

Ці особи є родичами колишнього народного депутата від Партії регіонів та екс-голови обласної організації Партії регіонів Ореста Муца.

Нещодавно О. Муц став заступником голови партії «Зелена планета».

Довідка УНІАН. Загалом Тернопільска міська рада налічує 60 депутатів. У ВО «Свобода» – 31 депутат, у Партії регіонів – 11, у «Нашої України» – 5, у «Фронту змін» – 3, у «Батьківщини», «За Україну», Української партії, Української народної партії – по 2, у «Громадянської позиції», Всеукраїнської партії дітей війни – по 1.