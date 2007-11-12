Плющ нарешті сказав, чому не підписав угоду про коаліцію НУ-НС та БЮТ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, обраний до парламенту за списком Блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, не підписав документи в рамках коаліції з Блоком Юлії Тимошенко, оскільки ще не знає, чи піде працювати депутатом. Про це І.ПЛЮЩ сказав у інтерв`ю "Українській правді" .

"Я є державним службовцем, і закон відводить мені 20 днів після оголошення результатів виборів, щоб я міг визначитися, де працювати далі. Тобто у мене є час, десь, до 16 листопада", - повідомив І.ПЛЮЩ.

На запитання, чи може він взагалі не піти в депутати, секретар РНБОУ відповів: "Це ж залежить не тільки від ПЛЮЩА – де я буду далі працювати".

"Такі державні службовці, які належать до патронатних служб Президента чи подібних їм служб, не приймають самостійних рішень. А я провів недостатньо консультацій з Президентом, щоб приймати якесь рішення", - сказав І.ПЛЮЩ.

При цьому він пояснив, що не хоче "іти у фарватері тієї чи іншої політичної сили чи їх керівних органів".

"Як людина, яка мала відношення до законодавства, я намагаюся дотримуватися законів і діяти відповідно до них. І я не поділяв ті заяви, коли на другий день після виборів почали створювати коаліції", - додав І.ПЛЮЩ.

"До речі, я мав можливість три дні тому переговорити з Юлією Володимирівною (ТИМОШЕНКО), і вона сказала, що не має претензій до мене", - зазначив І.ПЛЮЩ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ і Василь ПЕТЬОВКА. Пізніше прес-служба блоку заявила, що І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції у понеділок – 5 листопада.

6 листопада І.КРІЛЬ у коментарі «Газеті 24» заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС.