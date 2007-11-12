Янукович та Зубков знайдуть один одного десь у постраждалих регіонах

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ сьогодні в ході телефонної бесіди домовилися провести робочу зустріч в одному із районів, постраждалих від стихії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, зустріч пройде завтра.

Крім того, завтра прем`єр-міністр України здійснить робочу поїздку в постраждалі регіони.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на брифінгу для журналістів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що ініціює створення міжурядової робочої групи для вивчення наслідків стихійного лиха і вироблення заходів для боротьби з ними. За словами прем`єра, він має намір направити відповідну письмову пропозицію своєму російському колезі Віктору ЗУБКОВУ.