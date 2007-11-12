В СБУ поговорили про ксенофобію

У Службі безпеки України відбувся круглий стіл, в ході якого представники Секретаріату Президента України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Генеральної прокуратури, Державного комітету у справах національностей та релігії, громадських та релігійних організацій обговорили співпрацю правоохоронних органів і неурядових організацій щодо збереження толерантності в українському суспільстві та протидії проявам ксенофобії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в.о. голови СБ України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував присутніх про діяльність створеного за дорученням Президента України в Службі безпеки України окремого підрозділу із виявлення та припинення дій, спрямованих на розпалювання расової чи національної ворожнечі. Основним завданням підрозділу є попередження виникнення передумов до переростання правопорушень в організовані форми злочинної діяльності. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, ефективність такої роботи залежатиме від трьох основних чинників – співпраці з громадськими організаціями, міжвідомчої координації правоохоронних органів і доведення до суду кожної кримінальної справи.

За результатами круглого столу домовлено, що рекомендації усіх учасників будуть направлені до правоохоронних органів з метою скоординованої роботи із запобігання проявам расової нетерпимості у суспільстві. Ухвалено рішення, що засідання круглого столу будуть регулярними, наступне зібрання відбудеться у Генеральній прокуратурі України.