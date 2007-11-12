Костенко: Росія має заплатити

Лідер Української народної партії, колишній міністр екології та ядерної безпеки Юрій КОСТЕНКО о вважає, що ліквідацію наслідків аварії у Азовському та Чорному морях повинна оплатити російська сторона.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УПН, Ю.КОСТЕНКО сказав, коментуючи можливі наслідки затоплення під час шторму в Азовському та Чорному морях щонайменше 10 кораблів і зокрема російського танкера „Волганефть-139”, з якого вилилося 1300 тонн мазуту.

„Росія повинна взяти участь у ліквідації наслідків катастрофи, або профінансувати відповідні роботи іноземних спеціалістів у повному обсязі – як з етичних міркувань, так і за нормами міжнародного морського права”, - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Як наголосив він, „українське узбережжя курортного Азовського та Чорного морів вже найближчим часом може вкрити густий шар мазуту, тим більше, що при існуючій невисокій температурі мазут стає важчим від води, опускається на дно і поступово дрейфує у бік українського узбережжя”. При цьому, за словами Ю.КОСТЕНКА, „якщо взяти до уваги ще й аварію російських сухогрузів „Нахічевань” та „Вольногорск”, які затонули у Керченській протоці разом з вантажем сірки, басейн Азовського та частина басейну Чорного моря треба вже зараз оголосити зоною екологічного лиха і докласти максимум зусиль, як з українсько, так і з російського боку, щоб мінімізувати зону ураження мазутом та сіркою”. Він закликав негайно створити спільну україно-російську комісію, яка має оцінити результати катастрофи, вплив на довкілля та суму збитків.

„Головне в цій ситуації не зволікати, бо вже за декілька днів мазут та сірка може спричинити загибель флори та фауни басейну Азовського моря, а пляжі українського узбережжя треба буде закривати і проводити тотальне знезараження,” – підсумував Ю.КОСТЕНКО.