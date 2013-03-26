Турчинов заявляє, що під орудою Клюєва «пресують» трьох нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова політради Об’єднаної опозиції “Батьківщина” Олександр Турчинов.

О.Турчинов зазначив, що минулого тижня у Верховній Раді відбулась “наочна демонстрації всій Україні, всьому світу відсутності більшості у парламенті” і додав, що провладної більшості у парламенті на сьогодні не існує.

“У зв’язку з цим, за прямою вказівкою Президента Януковича почалась атака на депутатів опозиції з метою залякування, шантажу, підкупу для того, щоб вони вийшли з Об’єднаної опозиції, вийшли з “Батьківщини”, - сказав О.Турчинов.

Крім того, за його словами, “координує цю роботу секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв”.

О.Турчинов зазначив, що опозиція хоче поінформувати міжнародні представництва та посольства щодо “злочинної діяльності влади”.

Водночас на уточнення журналістів, який саме тиск чиниться на депутатів, він зауважив, що це залякування самих парламентаріїв, членів їхніх родин, які займаються економічною діяльністю, спроби підкупу.

При цьому О.Турчинов та лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк відмовились називати прізвища цих депутатів, мотивуючи це питанням їхньої безпеки.