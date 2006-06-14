Вітренко лякає югославським варіантом

Україна може розпастися на декілька держав. Таку думку висловила лідерка Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталя ВІТРЕНКО сьогодні в ході on-line прес-конференції, організованої РІА «Новости».

"Така загроза є. Якщо ЮЩЕНКО й інші помаранчеві сили України втягуватимуть Україну в НАТО, то це може спровокувати і громадянську війну, і розпад країни", - сказала вона.

Лідерка ПСПУ вважає, що Україна може бути розділена за югославським варіантом.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, я розцінюю як окупацію нашої країни військами США і НАТО. На жаль, влада України замість того, щоб захищати національні інтереси і суверенітет нашої країни, сприяє реалізації планів США з розвалу України за югославським варіантом і перетворенню України на ворога Росії", - сказала Н.ВІТРЕНКО.

Вона наголосила, що головною умовою збереження територіальної цілісності України залишається виконання волі народу, викладене в Декларації про державний суверенітет України і закріплене на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року про позаблоковий статус країни і входження України в союз Росії і Білорусі.

Зберегти територіальну цілісність при різноманітності частин України можна, перейшовши на федеративний устрій держави, вважає Н.ВІТРЕНКО.

"Тоді без утиску історичних і економічних особливостей регіонів буде забезпечена єдність реалізації основних державних інтересів. Безумовно, жителі західної України повинні розуміти і зважати на інтереси більшості населення нашої країни", - додала вона.