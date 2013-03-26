Міжнародна конференція «Пам’ять жива!» 29-31 березня в Києві

З 29 по 31 березня 2013 року в Києві відбудеться міжнародна конференція «Пам'ять жива!», присвячена проблемам пошуку та увічнення пам’яті загиблих і збереження історичної пам’яті про події Другої світової війни. Її організатори - Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при КМУ, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України як робочий апарат Комісії, та ВГО «Союз «Народна пам'ять». Захід відбудеться за підтримки благодійного фонду «Родина-мать».

Напередодні 70-річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні представники державних органів, громадських пошукових організацій, експерти та науковці з України, Росії та Білорусі обговорять у Києві низку проблем, актуальних для пошуково-меморіальної роботи не лише в Україні, а й на території всіх республік колишнього СРСР.

Зокрема, йтиметься про методи підрахунку безповоротних втрат військовослужбовців в ході боїв і в післявоєнний період, про помилковість офіційної методики і заниження чисельності людських втрат в післявоєнних дослідженнях; про можливості електронних баз даних у встановленні доль бійців, загиблих і зниклих безвісти в роки війни. Також буде обговорено проблеми правових засад пошукової діяльності на території України, зокрема - розробку та прийняття профільного Закону України про пошукову діяльність.

Окрім пошуковців та експертів України, Росії та Білорусі, участь у конференції візьмуть представники Держархіву України, Міністерства культури, регіональних органів охорони історико-культурної спадщини, Українського інституту національної пам’яті, Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями, Міжнародної служби розшуку та Міжнародного комітету Червоного хреста.

Питання до обговорення на конференції:

• Чому в Україні досі немає єдиної інформаційної бази загиблих у роки війн та репресій?

• Які перспективи створення такої бази напередодні 70-річчя Великої Перемоги?

• Чи буде ухвалений профільний закон «Про проведення пошуку і впорядкування поховань жертв воєн та політичних репресій і увічнення їхньої пам'яті», розроблений Мінрегіонбудом України спільно з пошуковцями ВГО «Союз «Народна пам’ять»?

• Як Україна готується до святкування 70-річчя визволення від фашистських загарбників та 70-річчя Перемоги?

• Що робиться на міждержавному рівні в рамках СНД для гідного увічнення пам’яті загиблих?

Учасники конференції:

- Олександр Вілкул - віце-прем'єр-міністр України;

- Геннадій Темник - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, голова Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при КМУ;

- Ярослав Жилкін - відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при КМУ, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Союз" Народна пам'ять";

- Члени Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій при Кабінеті міністрів України;

- Пошуковці Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз «Народна пам’ять» з різних регіонів України.

- Пошуковці Всеросійської громадської організації «Пошук» (Москва, Росія).

- Пошуковці Громадського об’єднання «Білоруський республіканський союз молоді» (Брест, Республіка Білорусь)

- Ганс Ульріх Шрадер, представник в Україні Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями.

- Лідія Голубчик – керівник Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей.

- Представники Українського інституту Національної пам’яті.

- Представники російського журналу «Військова археологія».

- Представники інших організацій, що опікуються пошуково-меморіальною роботою.

В суботу, 30 березня 2013 року, о 10.00 відбудуться прес-брифінг Олександра Вілкула, Геннадія Темника та Ярослава Жилкіна і відкрита для ЗМІ частина Конференції ( конференц-зал Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (вул. В. Житомирська, 9, 4-й пов.)

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