Політолог: маловірогідно, що Кличко балотуватиметься в мери Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції.

За його словами, надзвичайна ситуація, що виникла у Києві у зв'язку із сильними снігопадами, свідчить про те, що у разі перемоги В.Кличка на виборах мера столиці «будь-яка подія з нашою міською системою обвалить його рейтинг перед президентськими виборами».

При цьому М.Погребинський висловив думку, що у В.Кличка зараз найвищий рейтинг серед майбутніх потенційних кандидатів у президенти України.

На цю тему: Наливайченко назвав Кличка єдиним новим та чесним кандидатом у президенти

Політолог підкреслив, що, якщо В.Кличко не балотуватиметься на посаду мера Києва, то «немає упевненості, що вибори будуть у 2015 році», тобто вибори можуть призначити вже у 2013 році, і нинішній голова КМДА Олександр Попов, незважаючи на труднощі, що виникли під час ліквідації наслідків снігопадів, може на них перемогти. За словами М.Погребинського, попри всі ці неподобства, О.Попов має непогані шанси, щоб перемогти».