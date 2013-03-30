США заявили, що до "війни з Кореєю" давно звикли
04:46, 30 березня 2013Політика
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США серйозно поставилися до заяв керівництва КНДР про її вступ у "стан війни" з сусідньою Республікою Корея.
Про це заявила в ніч на суботу представник прес-служби Ради з національної безпеки США Кейтлін Хейден.
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"Ми бачили повідомлення про нову неконструктивну заяву Північної Кореї. Ми серйозно сприймаємо ці загрози і продовжуємо підтримувати тісний контакт з нашими південнокорейськими союзниками", - цитує РІА Новости. К.Хайден також додала, що подібні погрози - звичний випад з боку Пхеньяна.
Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу в п'ятницю заявив в ефірі радіо "Ехо Москви", що небезпеки військового конфлікту між США і КНДР виключати не можна, однак у Вашингтона і його союзників є стримуючий потенціал, щоб запобігти такому сценарію.
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