США заявили, що до "війни з Кореєю" давно звикли

Про це заявила в ніч на суботу представник прес-служби Ради з національної безпеки США Кейтлін Хейден.

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"Ми бачили повідомлення про нову неконструктивну заяву Північної Кореї. Ми серйозно сприймаємо ці загрози і продовжуємо підтримувати тісний контакт з нашими південнокорейськими союзниками", - цитує РІА Новости. К.Хайден також додала, що подібні погрози - звичний випад з боку Пхеньяна.

Заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу в п'ятницю заявив в ефірі радіо "Ехо Москви", що небезпеки військового конфлікту між США і КНДР виключати не можна, однак у Вашингтона і його союзників є стримуючий потенціал, щоб запобігти такому сценарію.