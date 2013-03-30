КНДР оголосила війну Південній Кореї

Так передає агентство Reuters з посиланням на північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

"З цього моменту міжкорейські відносини вступають у стан війни, і всі питання між двома Кореями будуть вирішуватимуться за законами військового часу", - йдеться в заяві уряду КНДР, направленій у всі державні установи та відомства країни.

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Раніше повідомлялося, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин в ніч на п'ятницю наказав привести ракетні війська КНДР в стан готовності до можливого удару по континентальній частині США та американських військових базах у Південній Кореї і в Тихому океані.