Янукович наказав правоохоронцям оперативно розібратись, чому загорілась ТЕС

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У зв’язку з пожежею, що сталася 29 березня на Вуглегірській теплоелектростанції ПАТ «Центренерго» у м. Світлодарську Донецької області, Президент України доручив Кабінету міністрів вжити вичерпних заходів щодо ліквідації наслідків пожежі та надання необхідної допомоги потерпілим.

Згідно з дорученням глави держави, правоохоронні органи мають провести оперативне розслідування всіх обставин виникнення пожежі.

Президент також доручив керівництву Донецької обласної державної адміністрації забезпечити належне лікування та надання підтримки громадянам, які постраждали від пожежі, вжити невідкладних заходів для стабілізації ситуації в місті, безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення.

Як повідомляв УНІАН, учора, 29 березня, о 15.15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЄК “Центренерго” на другому енергоблоці виникла пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та покрівлю будівлі.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П’ятьох осіб з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння госпіталізовано.

Пожежу ліквідовано сьогодні, 30 березня о 5 год. 40 хв.

Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десятеро осіб.

Тимчасово припинено теплопостачання до м. Світлодарськ (проживає понад 12 тисяч осіб) та електропостачання до Новолуганського фільтрувально-очисного водного комплексу, який на даний час забезпечується електропостачанням від пересувної електростанції ДСНС.

Інформацію про пожежу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).