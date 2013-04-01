Батьківщина вимагає відкрити справу проти Захарченка через стеження за Яценюком

У парламентській фракції "Батьківщина" заявляють, що вимагатимуть порушення кримінальної справи проти посадовців МВС, причетних до організації стеження за лідером фракції Арсенієм Яценюком у Чернівцях 30 березня 2013 року.

Про це повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв в інтерв'ю газеті "КомерсантЪ Украина".

"Віктор Янукович вже навіть не приховує, що стежить за опозиціонерами! Ми вимагаємо порушення кримінальної справ проти чиновників, які прийняли це рішення! І якщо команду дав Віталій Захарченко, то кримінальної справи щодо нього!" - заявив С.Соболєв, коментуючи порушення кримінального провадження щодо А.Яценюка і народного депутата Геннадія Москаля, які виявили стеження.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Батьківщина», 30 березня в Чернівцях А.Яценюк помітив, що за ним ведеться спостереження. Повертаючись із запису програми на студії ТВА, А.Яценюк побачив два автомобілі, з яких вели за ним зовнішнє спостереження. Він записав номер одного з автомобілів і зателефонував Г.Москалю, щоб перевірити номер. Як з'ясувалося, цей номер не стоїть на обліку.

Разом з групою народних депутатів один автомобіль вдалося зупинити, другий автомобіль поїхав. А.Яценюк викликав міліцію і зробив заяву про вчинення кримінального злочину. Після приїзду міліції особи, які перебували в машині, вийшли. У них виявили засоби прихованого зв'язку в робочому режимі. У салоні правоохоронці виявили фотоапаратуру і засоби стаціонарного і переносного зв'язку з інвентарними номерами державної установи. Всі записи на фотоапаратурі були знищені до приїзду міліції. У багажнику автомобіля співробітники міліції виявили три комплекти номерних знаків не з Чернівецького регіону, зазначили в прес-службі «Батьківщини».

Одночасно в міліції Чернівецької області заявили, що затримані в Чернівцях на службовому транспорті міліціонери не вели спостереження за А.Яценюком.

За інформацією Відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група встановила, що співробітники міліції здійснювали в Чернівцях заходи на службовому транспортному засобі, проте «ці заходи не були пов'язані з діяльністю народних депутатів». Встановлено, що міліціонерів у службовому автотранспорті заблокували невідомі на двох легковиках. Потім ці особи викликали А.Яценюка і Г.Москаля. Депутати оглянули службовий автомобіль, зокрема багажне відділення. Також народні депутати провели особистий обшук працівників міліції.

За цими обставинами зібрано матеріали, які зареєстровано в журналі єдиного обліку Шевченківського райвідділу міліції. За фактом незаконного втручання в діяльність правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 343 ч. 1 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).