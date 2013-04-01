Арбузов сподівається, що Рада ухвалить «всі узгоджені з Брюсселем» закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради.

За словами С.Арбузова, “уряд підтверджує свою готовність працювати плідно з Верховною Радою, але хочу нагадати, що вже закінчився березень, а ми не прийняли жодного закону, який уряд просив прийняти і який необхідний для нашого суспільства”.

Він подякував народним депутатам за те, що на поточний тиждень включено до порядку денного засідань парламенту законопроекти, які стосуються євроінтеграційних прагнень України. За словами першого віце-прем’єра, “всі ці закони узгоджені з Брюсселем”.

С.Арбузов подякував також за те, що більш як 40 законопроектів, які запропоновані урядом, включені до розгляду парламентом цього тижня.

Також перший віце-прем’єр наголосив, що уряд не проводить жодних таємних нарад. Він зазначив, що сьогодні проводиться засідання уряду, де присутні і народні депутати, і “всі питання проводяться відкрито”.

“Критикувати, шановні народні депутати, набагато легше, ніж працювати, і ви це прекрасно розумієте, бо багато з вас людей, які працювали в уряді”, - сказав С.Арбузов.

Він знову запросив усіх народних депутатів до співпраці і зазначив, що готовий зустрічатися з ними.