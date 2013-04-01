Опозиція готова голосувати за євроінтеграційні закони, якщо їх підправлять

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Він нагадав, що запропоновані до розгляду ВР цього тижня законопроекти стосуються запровадження спеціальної процедури конфіскації майна, розширення понять “отримання вигоди” і “хабара” тощо.

“Ми вам зараз чітко кажемо: ми в четвер готові проголосувати за ці закони не просто за основу, а за основу і в цілому. Тільки ці законопроекти, на превеликий жаль, вже другий тиждень розглядаються, але вони, м’яко кажучи, не відповідають ні духу європейського законодавства, ні вимогам GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції - УНІАН) і нашим міжнародним зобов’язанням”, - сказав А.Яценюк.

Він запропонував голові Верховної Ради Володимиру Рибаку зібрати нараду за участі керівників фракцій, міністра юстиції, його заступників.

“Ми витратимо дві години, наприклад, в середу. Ми за середу пройдемо по всім законодавчим актам, в четвер поставимо на голосування за основу і в цілому, і будемо таким чином рухати європейську інтеграцію”, - сказав В.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов закликав Верховну Раду підтримати 19 урядових законопроектів, 8 з яких стосуються євроінтеграційних прагнень України.