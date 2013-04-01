Жванія заявляє, що виборів мера Києва 2 червня бути не може

Таке заявив голова комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія сьогодні під час Погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що “2 червня - це неможлива дата проведення виборів у місті Києві”.

За його словами, вже втрачені терміни, коли мало бути призначено вибори на 2 червня, тому дата має бути визначена інша.

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Д.Жванія нагадав, що Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує депутатам розглянути в четвер, 4 квітня, постанову № 1030 про вибори в Києві, як це передбачено порядком денним.

При цьому він зазначив, що в цій ситуації уже неважливо, коли буде ухвалюватися постанова в цілому щодо проведення виборів у Києві, - 2 квітня чи 4 квітня.

Д.Жванія наголосив, що дата проведення виборів в Києві має бути змінена, оскільки постанова набуває чинності з дня її опублікування в офіційному виданні. За умов голосування за проект 2 чи 4 квітня, постанова набуває чинності не раніше 3 чи 5 квітня відповідно. Таким чином порушуються норми закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», яким передбачено, що чергові та позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів.

Він звернув увагу, що під час ухвалення постанови у першому читанні не було визначено дату її розгляду у другому читанні. Д.Жванія зауважив, що комітету доручено доопрацювати проект постанови, після чого внести її на розгляд до Верховної Ради. Д.Жванія зазначив, що станом на 18.00 29 березня до комітету не надійшло жодної поправки до проекту постанови, який був ухвалений в першому читанні.

Він зазначив, що тепер лідери фракцій мали б зібратися і визначити спільну позицію щодо даного питання з тим, що постанова була проголосована.

При цьому він ще раз підкреслив, що “2 червня вже не є датою проведення виборів в місті Києві”.