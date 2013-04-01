Свобода вимагає завтра першим питанням розглянути київські вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

За його словами, неприпустимо 4 квітня розглядати постанову про призначення виборів у Києві, як пропонується проектом порядку денного роботи ВР на поточний тиждень.

Дане питання парламент має розглянути завтра першим, наголосив О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в Кому йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного Суду з цього питання. За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного Суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.