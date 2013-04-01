КС взявся за київські вибори

Колегія суддів Конституційного Суду України на засіданні 29 березня 2013 року прийняла Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частини другої статті 14 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Конституційного Суду.

У повідомленні зазначається, що згідно з Регламентом Конституційного Суду України, ця справа має далі розглядатися на пленарному засіданні Суду у строки визначені статтею 57 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Як випливає із конституційного подання – суб’єкт не звертався до Суду про розгляд цього подання як невідкладного, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного Суду з цього питання.

За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного Суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

19 березня до Конституційного Суду України надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне роз'яснення положень частини другої статті 136, частини третьої статті 141 Конституції України, абзацу першого частині другої статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», в якому йдеться про те, що «чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, окрім випадків, встановлених Конституцією і законами України».

21 березня 2013 року Верховна Рада України ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

За дане рішення проголосували 293 із 365 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

Довідка УНІАН. 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня 2012 року секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, проте парламент досі не визначив дату їх проведення.

27 травня 2013 року завершується термін повноважень Київської міської ради, і з 28 травня вона буде неповноважною.