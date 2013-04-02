Янукович велів скоротити перевірки бізнесу

Про це він повідомив, відкриваючи сьогодні чергове засідання Комітету з економічних реформ при Президенті України.

Як передає кореспондент УНІАН, В.Янукович наголосив, що перевірки контролюючими органами приносять лише негатив у бізнес-клімат України.

На думку Президента, права контролюючих органів припиняти роботу підприємств мають бути скорочені до мінімуму. Як приклад В.Янукович навів діяльність Державної сільськогосподарської інспекції, яка, за його словами, знайшла в собі сили та час проводити перевірки в сферах техногенної, пожежної та екологічної безпеки”.

“Присяжнюк, Микола! Що це за інспекція така? Навіть радіаційним контролем займається. Сідайте”, - сказав В.Янукович звертаючись до міністра АПК.

В.Янукович заявив, що також ніяких позапланових перевірок не повинно бути, окрім випадків, коли є рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня ц. р. міністр доходів і зборів України Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у ІІ кварталі 2013 року, в якому збережено тенденцію до їх скорочення.

Про це О.Клименко заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«За результатами першого кварталу планові перевірки скоротилися на 24%. Я підписав план-графік на 2-й квартал, і тенденція зберігається», - сказав О.Клименко.

Нагадаємо, план-графік перевірок Міністерства доходів і зборів України в 1-му кварталі 2013 року скорочено на 24% порівняно з 1-м кварталом 2012 року – до 1,6 тис. суб'єктів підприємництва - юридичних осіб із 2,1 тис. У 2012 році Держподатслужба ввела і чітко дотримувалася мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого і середнього бізнесу. Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу було введено на перехідній період для впровадження змін у податковій сфері - впровадження нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. При цьому масштабні перевірки було проведено на ринку підакцизних товарів - зокрема алкоголю і тютюну.