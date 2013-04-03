Опозиціонери самі допустили столичний колапс з мером – політолог

«Природно, що мене, як киянина, турбує питання виборів мера столиці. Однак його потрібно адресувати не тим, хто зараз біля керма, а тим, хто ініціював перевибори міського голови в 2007 році, по суті, повторно привівши до влади Черновецького. Винен той, хто не зміг сформувати єдиного кандидата в опоненти Черновецькому. Всі ці люди зараз представляють опозиційні сили, які так ратують за київське питання. Але його потрібно відносити не до сьогоднішніх днях, а до подій більш ранніх, до яких вони самі причетні», – переконаний політолог.

У той же час, Дмитро Видрін вважає блокування трибуни нецивілізованим способом вирішення парламентських питань.

«Поняття парламенту сформувалося від слова «parle» – говорити. Тобто, це місце, де навіть вороги і опоненти говорять, про щось домовляються або не домовляються, але намагаються вирішити якісь питання словами, у жодному разі не кулаками. Політика це мистецтво компромісів, а не блокування трибуни та бійки. Це непарламентські нецивілізовані методи гри», – говорить він.

Експерт зазначає, що опозиціонери йшли в парламент як демократи, а демократія стає реальністю, коли її гасла сприймаються і розщеплюються в політичній повсякденності. На його думку, в меншості є гасла, які не розчинилися у суспільстві, тому йдуть в хід кулаки.