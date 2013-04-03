Опозиціонери самі допустили столичний колапс з мером – політолог
Політолог Дмитро Видрін вважає блокування трибуни нецивілізованим способом вирішення парламентських питань.
«Природно, що мене, як киянина, турбує питання виборів мера столиці. Однак його потрібно адресувати не тим, хто зараз біля керма, а тим, хто ініціював перевибори міського голови в 2007 році, по суті, повторно привівши до влади Черновецького. Винен той, хто не зміг сформувати єдиного кандидата в опоненти Черновецькому. Всі ці люди зараз представляють опозиційні сили, які так ратують за київське питання. Але його потрібно відносити не до сьогоднішніх днях, а до подій більш ранніх, до яких вони самі причетні», – переконаний політолог.
У той же час, Дмитро Видрін вважає блокування трибуни нецивілізованим способом вирішення парламентських питань.
«Поняття парламенту сформувалося від слова «parle» – говорити. Тобто, це місце, де навіть вороги і опоненти говорять, про щось домовляються або не домовляються, але намагаються вирішити якісь питання словами, у жодному разі не кулаками. Політика це мистецтво компромісів, а не блокування трибуни та бійки. Це непарламентські нецивілізовані методи гри», – говорить він.
Експерт зазначає, що опозиціонери йшли в парламент як демократи, а демократія стає реальністю, коли її гасла сприймаються і розщеплюються в політичній повсякденності. На його думку, в меншості є гасла, які не розчинилися у суспільстві, тому йдуть в хід кулаки.