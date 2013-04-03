Депутат Шевченко назвав суд над Луценком «мерзотним видовищем»

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи сьогоднішнє судове засідання з розгляду касації на вирок Ю.Луценку.

“Ми тільки що були на суді і, звичайно, це просто абсолютно мерзотне і потворне видовище, коли не чують очевидних аргументів”, - заявив А.Шевченко.

За його словами, повідомлення про те, що “скостили 38 тисяч”, викликало сміх у судовій залі.

“Це цинічна тупа машина, яка абсолютно не думає ні про справедливість, ні про виконання європейських вимог”, - сказав А.Шевченко.

Водночас він відзначив, що захоплюється характером та мужністю Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Водночас у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценку підлягає часткову задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС збитків із 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

Ю.Луценко та його захисники сміхом відреагували на це рішення суду. Повний текст ухвали буде оголошено пізніше.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.