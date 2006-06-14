Міжфракційне об`єднання Кінаха виявляє активність

Міжфракційне об’єднання депутатів „Стабільність в Україні” сформує і оприлюднить протягом найближчих 10 днів пакет першочергових для забезпечення сталого розвитку бізнесу та економіки заходів та законодавчих ініціатив.

Таке рішення було ухвалено під час другого засідання об’єднання сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі Анатолія КІНАХА.

Як повідомив А.КІНАХ, учасники міжфракційного об’єднання сьогодні вносили пропозиції та обговорювали пакет першочергових для розгляду новообраним парламентом законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток бізнесу та економіки, підвищення її конкурентоспроможності. Як першочергові слід розглядати законопроекти, спрямовані на модернізацію та технологічно-інноваційне оновлення вітчизняної економіки, створення економічних стимулів для впровадження енергозберігаючих технологій, удосконалення податкового законодавства та регуляторної політики, створення умов для ефективного економічного співробітництва з країнами ЄС та РФ.

Під час сьогоднішнього засідання затверджено також Положення міжфракційного об’єднання „Стабільність в Україні” та сформовано Раду об’єднання, куди увійшло 5 народних депутатів – представників різних парламентських фракцій.

А.КІНАХ зазначає, що на сьогодні у складі міжфракційного об’єднання „Стабільність в України” налічується 40 народних депутатів - представників усіх фракцій Верховної Ради.

Нагадаємо, 7 червня у ВР створено міжфракційне об’єднання „Стабільність в Україні”, координатором якого обрано народного депутата України А.КІНАХА.