Пшонка: у кожному четвертому ізоляторі умови не відповідають вимогам законодавства

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, про це він заявив під час засідання колегії з питань стану прокурорського нагляду за додержанням законодавства про захист конституційних прав затриманих, ув’язнених та засуджених.

В.Пшонка зазначив, що суттєві порушення у сфері дотримання матеріально-побутових умов та медико-санітарного забезпечення взятих під варту осіб призвели до призупинення більше 60 ізоляторів.

«Суттєві порушення з цих питань ще мають поширений характер. Адже майже у кожному четвертому ізоляторі тимчасового тримання матеріально-побутові і медико-санітарні умови не відповідають вимогам законодавства, особливо, в таких регіонах, як АР Крим, Житомирська та Чернігівська області. У зв’язку з цим, діяльність 66 з них (ізоляторів) – призупинена. Третина ізоляторів не обладнані кімнатами побачень та обшуків», - констатував генеральний прокурор.

Коментуючи ситуацію щодо медико-санітарних умов в установах попереднього ув’язнення Державної пенітенціарної служби, В.Пшонка зазначив, що «із 32 таких установ майже у половині норми площі на одного ув’язненого не відповідають законодавчо визначеним».

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За його словами, допускаються порушення закону щодо медичного забезпечення взятих під варту осіб та засуджених.

«З тих даних, які сьогодні ми маємо, я роблю висновки про те, що Державною пенітенціарною службою спільно з Міністерством охорони здоров’я не забезпечено ліцензування та акредитацію медичних частин установ виконання покарань. Ця проблема в першу чергу стосується таких областей, як Волинська, Житомирська, Одеська, Черкаська та АР Криму. А Міністерство охорони здоров’я цільові перевірки діяльності таких установ щодо питань медико-санітарного забезпечення взагалі не проводило», - уточнив В.Пшонка.